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Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб под Артемовском

Фото Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб под Артемовском
Фото Житель Новосибирской области Артем Ведерников погиб под Артемовском

Администрация Искитима

Житель Новосибирской области погиб под Артемовском спустя два месяца после отправки в зону спецоперации.

24 января в боях за город Артемовск погиб житель Искитимского района Новосибирской области Артем Ведерников. Артем был отправлен на Украину для участия в спецоперации в ноябре прошлого года.

Администрация и совет депутатов Искитимского района, а также редакция "Сиб.фм" выражают соболезнования родным и близким бойца.

Напомним, под Артемовском (Бахмутом) уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Не случайно этот участок линии соприкосновения называют «бахмутской мясорубкой». Украинская армия несет под Артемовском самые большие потери за всю историю СВО безо всяких шансов на успех. Однако западные «хозяева» не разрешают Киеву отводить остатки войск из города, поэтому противостояние продолжается.

 

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