Жителей Новосибирска напугали сообщениями о распространителях ядовитых духов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске пользователи мессенджера WhatsApp получили пугающие сообщения о женщине с ядовитыми духами.

Жители Новосибирска пересылают друг другу сообщения об опасной женщине, которая якобы предлагает понюхать ядовитые духи. Отмечается, что "парфюмерша" подходит к прохожим на улице, после чего люди умирают в течении 5-10 минут.

В сообщениях, распространяемых в мессенджере WhatsApp говорится, что женщина с пробниками ароматов действует не только в Новосибирске, но и в других крупных городах России.

Большинство горожан скептически отнеслись к такой рассылке, увидев в ней попытку посеять панику. "Не исключено, что это обычная битва конкурентов", — предположили сибиряки.

Однако нашлись и те, кого такие предупреждения напугали.

"Я и раньше-то боялась всех этих раздатчиков всего на улицах. Теперь вообще за километр обходить буду", — отреагировали впечатлительные граждане.

В полиции пояснили, что официальных сообщений о женщине с ядовитыми духами в правоохранительные органы не поступало.

Напомним, ранее жителей Новосибирска напугало сообщение в маршрутке о групповом изнасиловании во сне.