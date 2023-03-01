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общество

В Новосибирске 1 марта протестируют системы оповещения населения

Фото В Новосибирске 1 марта протестируют системы оповещения населения
Фото В Новосибирске 1 марта протестируют системы оповещения населения

Фото: Freepik.com

1 марта в Новосибирске включатся сирены.

В среду, 1 марта, в Новосибирске проверят работу систем оповещения населения. Сигнал гражданской обороны можно будет услышать по всему городу в 10:40. О тестовом сигнале сообщили в Telegram-канале правительства региона «Новосибирь».

Сирены сработают во всех населенных пунктах Новосибирской области. Также прервутся трансляции телепередач на десяти телеканалах: их на минуту заменит сигнал гражданской обороны и сообщение от МЧС.

«В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения», — сообщает пресс-служба губернатора.

В связи с тестовым сигналом не требуется предпринимать никаких действий.

Предыдущий тест систем оповещения населения проходил в Новосибирске в октябре 2022 года. Следующая проверка после мартовской должна пройти 4 октября 2023 года. Технические специалисты проверяют состояние этих систем ежедневно, а также запускают тестовые сигналы 2 раза в год.

Также в Новосибирской области определили единое имя для отправления SMS-сообщений с экстренной информацией — RSCHS. Ранее такие сообщения отправляли от имени МЧС.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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