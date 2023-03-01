Американский ученый заявил, что разработал машину времени

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Американский ученый Рональд Маллет заявил, что он смог создать машину времени и готов отправиться в 1955 год.

Профессор физики Коннектикутского университета Рональд Маллет заявил, что он смог создать машину времени. По его словам, он задумался о разработке этого изобретения, когда умер его отец, пишет RuNews24.ru.

Спустя 67 лет Маллет заявил, что он нашел способ перемещаться во времени. Он заключается в перекручивании ткани пространства-времени с помощью кольца вращающихся лазеров. Это, по мнению физика, позволит создать петлю времени, чтобы вернуться в прошлое.

Сейчас ученый хочет вернуться назад в 1955 год и спасти жизнь своего отца.

Напомним, российский ученый разработал аппарат, высвечивающий ауру человека.