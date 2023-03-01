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общество

Андрей Костин предложил запустить государственную программу «детских депозитов»

Фото Андрей Костин предложил запустить государственную программу «детских депозитов»
Фото Андрей Костин предложил запустить государственную программу «детских депозитов»

Фото: pixabay.com

Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства могут стать одной из мер поддержки семей с детьми. Об этой инициативе на Финансовом форуме РСПП заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный — пояснил Андрей Костин.

Сейчас долгосрочного сберегательного инструмента, позволяющего формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, на рынке нет. Реализация инициативы не только позволить решить эту задачу, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать «длинные» деньги с понятной прогнозируемой стоимостью.

Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребенка с документальным подтверждением — например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

Софинансирование взносов — не единственный вариант возможной поддержки «детского депозита» со стороны государства. Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот, например, снятие налогового бремени с процентов по депозиту или предоставление налоговых вычетов на средства, внесенные на вклад родителями. Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки может применяться 100%-ное покрытие суммы депозита в Системе страхования вкладов, а также снижение либо обнуление размера страховой выплаты для банков по этому продукту.

Конкретные условия и параметры в случае запуска «детских вкладов» будут устанавливаться регулятором.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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