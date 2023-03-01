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Автодилеры рассказали о сроках поставок иранских машин в Новосибирск

Фото Автодилеры рассказали о сроках поставок иранских машин в Новосибирск
Фото Автодилеры рассказали о сроках поставок иранских машин в Новосибирск

Фото: www.ikcopress.ir/

Несмотря на обсуждение сотрудничества России и Ирана, ожидать бурных поставок автомобилей из страны нет, считают новосибирские эксперты.

Вероятность активного роста количества автомобилей из Ирана в России нет, рассказали эксперты изданию «BFM-Новосибирск». Ранее предприятие Iran Khordo и концерн SAIPA заявили о намерении поставить в страну до 100 тысяч автомобилей в год. В Минпромторге РФ заявили о необходимости пройти сертификацию. Впрочем, даже подобное соглашение не станет поводом для прихода иранских автомобилей в Россию в качестве активного игрока автомобильного рынка, считают собеседники издания.

«Освободившиеся ниши на рынке легковых автомобилей сейчас активно занимаются китайскими брендам. Те, кто уже присутствует в России, делает все возможное, чтобы объемы нарастить и захватить этот рынок. А те, китайские бренды, которые российскому покупателю еще не известны, пытаются зайти на этот рынок. Например, наша компания получает много новых предложений по дистрибуции китайских марок, достаточно экзотических для России. С такой активностью китайских компаний иранским будет трудновато конкурировать, особенно в начале», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин.

Эксперты сходятся в том, что иранские компании едва ли смогут конкурировать с представителями китайского рынка.

Напомним, ранее Андрей Костин представил 7 ключевых направлений развития финансового рынка России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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