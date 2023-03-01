Из-за метели несколько сотен учеников не попали на уроки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области из-за погоды нарушилось автобусное сообщение.

В среду, 1 марта, в Новосибирской области из-за метелей с мокрым снегом объявили штормовое предупреждение. На многих трассах видимость снизилась до околонулевой, а дороги покрыты гололёдом из-за перепадов температуры. Из-за опасной дорожной ситуации перестали курсировать многие автобусные маршруты в области, и дети не смогли добраться до школ. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона.

Так, в Чановском районе до школ не добрались 234 ученика из 16 населенных пунктов. Также перебои в автобусных рейсах фиксируют в Куйбышевском районе.

На момент публикации на дорогах области работают 938 единиц техники, ко второй половине дня движение на всех участках возобновлено.

Перепады температуры в Новосибирской области начались с 21 февраля: температура регулярно поднимается выше нуля, но в регионе начались регулярные метели и выпадение большого количества осадков: снег, мокрый снег и даже дождь.