Как бизнесу оплачивать контракты ВЭД?

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10-й пакет санкций, введённый с 24 февраля этого года, вновь коснулся ряда банков РФ, в том числе из категории региональных. Новые ограничения требуют от участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) пересмотра организации международных расчётов. Мы попросили руководителя отдела валютных операций банка «Акцепт» Владимира Артемьева рассказать, как выбрать банк для проведения международных операций.

Большинство участников ВЭД уже ушли от расчетов в «токсичных» валютах и перешли к расчетам в национальных валютах и в рублях РФ. Акцепт не состоит ни в каких санкционных списках и готов помочь всем, кому требуется осуществить международный перевод. Обеспечим проведение расчетов в национальных валютах Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Армении.

То есть переводы за пределы РФ возможны?

Да. В рублях РФ, китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, армянских драмах — без ограничений.

А в долларах?

Переводы в долларах США возможны только на китайские банки (материковый Китай). Лучше предварительно проконсультироваться с отделом валютных операций нашего банка.

Обязательно ли для осуществления платежей переводить внешнеэкономический контракт в Банк Акцепт?

Не обязательно. В соответствии с действующим законодательством РФ осуществление платежей возможно без перевода контракта на обслуживание в Банк осуществляющий расчеты.