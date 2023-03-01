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Корпоративные клиенты крупного банка смогут открывать счета онлайн

Фото Корпоративные клиенты крупного банка смогут открывать счета онлайн
Фото Корпоративные клиенты крупного банка смогут открывать счета онлайн

Фото: unsplash.com

Теперь представители крупного бизнеса могут открывать второй и последующие счета в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн». Сервис разработан в рамках реализации стратегии по цифровизации услуг и сокращению бумажного документооборота.

Подать заявление на открытие счета можно онлайн за несколько минут, заполнив простую форму, при условии, что у компании уже есть хотя бы один счет в банке. Номер счета резервируется автоматически, поэтому его реквизиты можно оперативно предоставить контрагентам. Благодаря новой услуге крупные клиенты сэкономят время на осуществлении рутинных операций.

«В нашем банке свыше 30% корпораций имеют дополнительные счета. Такие объемы выявили необходимость разработки цифрового сервиса, который обеспечит комфортный процесс дистанционного взаимодействия с банком», — прокомментировала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Услуга особенно актуальна для крупных клиентов, работающих с некоторыми видами спецсчетов, например с номинальными счетами. Так, в одном онлайн-заявлении можно указать до 200 номинальных счетов опекунов (попечителей). Кроме того, без посещения офиса можно открывать не только расчетные, но и специальные карточные счета.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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