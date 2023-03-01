В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона

Администрации районов Новосибирской области, группа «Новосибирск скорбит» Вконтакте

В феврале стало известно о 29 погибших в зоне СВО жителях Новосибирской области.

Прошел ровно год с начала военной спецоперации России на Украине. Из Новосибирской области, как и из в других регионов страны, добровольцы и мобилизованные бойцы отправились в зону СВО, чтобы защитить мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

Некоторые из них отдали свою жизнь за то, чтобы на Донбасс вернулся мир.

В феврале Новосибирская область простилась с 29-ю земляками, погибшими во время исполнения боевых задач. Многие из них пали в известной «бахмутской мясорубке», где противостояние продолжается до сих пор.

Так, в феврале погиб новосибирский священнослужитель Денис Волин, который помогал выносить раненных с поля боя. Он отправился в зону СВО в ноябре 2022 года в гуманитарным грузом и решил остаться, чтобы поддержать боевой дух наших бойцов.

Опытный военный, «краповый берет» и участник спецопераций в Чечне и Сирии Евгений Котельников также сложил голову на Украине. За воинские достижения награжден медалью «За отвагу».

При обстреле больницы в Новой Каховке был убит мобилизованный из Новосибирска Евгений Исаев.

А 25-летнего бойца Максима Березовского, похоронили в один день с четырехлетней дочкой, которая скончалась от тяжелой болезни.

36-летний Алексей Девин. командир штурмовой группы из Бердска, израненный, погиб неравном бою с противником.

Минометным огнем в районе станицы Кременная был убит Александр Самойлов, уроженец Убинского района, который был мобилизован в качестве разведчика-санитара.

В сражениях с украинскими националистами и западными наемниками погибли также Максим Приголовкин из Чулыма...

Иван Юрьин и Евгений Буторин из Мошковского района...

Алексей Портнов из Оби...

Сергей Светлаков из Краснозерского района...

И многие-многие другие наши герои. Некоторые из них посмертно награждены орденом Мужества.

Точное число погибших жителей Новосибирской области на сегодняшний день неизвестно. Но если верить некрологам, с начала 2023 года регион простился с 43 земляками: в феврале пришло известие о смерти 29 бойцов и еще 14 "похоронок" новосибирцы получили в январе.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.