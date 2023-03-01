Лунный календарь стрижек на март 2023: волосы будут расти как бешеные, если подстричься в эти дни

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Каждая уважающая себя Леди согласует дату стрижки волос, как и другие уходовые процедуры, с Лунным календарём. При этом каждый уважающий себя бьюти-мастер относится к такому грамотному подходу с пониманием.

Что март грядущий нам готовит?

Благоприятные дни для стрижки в марте 2023 года: 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 31 марта.

Благоприятные дни для окрашивания волос в марте 2023 года: 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта.

Благоприятные дни для маникюра/педикюра в марте 2023 года: 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31 марта.

Благоприятные дни для ухода за лицом и телом в марте 2023 года: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 31 марта.

Благоприятные мартовские подробности

С самыми благоприятными днями для стрижки волос в марте текущего года мы уже разобрались (смотрите информацию выше). Кроме коррекции или кардинального среза волос в эти же дни Лунного календаря можно смело окрашивать свою шевелюру в привычные оттенки. Цветовая процедура, проведённая в эти дни, гарантирует ускорение роста волос и долговременность нового оттенка без потери яркости и блеска.

Кроме того, такие дни (4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 31 марта 2023 года) отлично подходят для проведения лечебных процедур по восстановлению структуры волосяного покрова.

Что случится с волосами в другие дни?

Доказано горьким опытом наших предков (да и современников тоже), что стрижка и другие манипуляции с волосами в неблагоприятные лунные сутки могут изрядно навредить. К примеру, замечено, что волосы, остриженные в такие неподходящие дни (1 марта, 2 марта, 3 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 11 марта, 16 марта, 20 марта, 21 марта, 23 марта, 24 марта, 26 марта, 27 марта, 29 марта, 31 марта) будут плохо поддаваться укладке и сечься. Более того, не исключено и появление перхоти, которую потом придётся изводить месяцами.

Всё это может существенно испортить настроение и подорвать здоровье. Если есть возможность, отложите посещение парикмахерской в эти одиннадцать мартовских дней. Хороший мастер примет это с пониманием.

Самый неудачный день марта

Пятница, 3-е марта 2023 года, согласно Лунному календарю, является самым неудачным днем для стрижки волос. В этот день даже ногти не следует обрезать (потерпите сутки). Волосы в этот день весьма восприимчивы к травме. Кроме того, 3-го марта не стоит менять свой привычный имидж, чтобы не привлечь неприятности (народная примета).

Что делать в нейтральные дни?

Стрижка в нейтральные дни Лунного мартовского календаря с одной стороны может принести пользу вам, но с другой — навредить волосам, вряд ли вы обрадуетесь, если они станут непослушными и безжизненными. Однако, если стрижка регулярная, то особого вреда не принесет. Такой день в марте 2023 года лишь один – это 10 число.