Лунный календарь стрижек на март 2023: волосы будут расти как бешеные, если подстричься в эти дни

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Каждая уважающая себя Леди согласует дату стрижки волос, как и другие уходовые процедуры, с Лунным календарём. При этом каждый уважающий себя бьюти-мастер относится к такому грамотному подходу с пониманием.
Благоприятные дни для стрижки в марте 2023 года: 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 31 марта.
Благоприятные дни для окрашивания волос в марте 2023 года: 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта.
Благоприятные дни для маникюра/педикюра в марте 2023 года: 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31 марта.
Благоприятные дни для ухода за лицом и телом в марте 2023 года: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 31 марта.
С самыми благоприятными днями для стрижки волос в марте текущего года мы уже разобрались (смотрите информацию выше). Кроме коррекции или кардинального среза волос в эти же дни Лунного календаря можно смело окрашивать свою шевелюру в привычные оттенки. Цветовая процедура, проведённая в эти дни, гарантирует ускорение роста волос и долговременность нового оттенка без потери яркости и блеска.
Кроме того, такие дни (4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 31 марта 2023 года) отлично подходят для проведения лечебных процедур по восстановлению структуры волосяного покрова.
Доказано горьким опытом наших предков (да и современников тоже), что стрижка и другие манипуляции с волосами в неблагоприятные лунные сутки могут изрядно навредить. К примеру, замечено, что волосы, остриженные в такие неподходящие дни (1 марта, 2 марта, 3 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 11 марта, 16 марта, 20 марта, 21 марта, 23 марта, 24 марта, 26 марта, 27 марта, 29 марта, 31 марта) будут плохо поддаваться укладке и сечься. Более того, не исключено и появление перхоти, которую потом придётся изводить месяцами.
Всё это может существенно испортить настроение и подорвать здоровье. Если есть возможность, отложите посещение парикмахерской в эти одиннадцать мартовских дней. Хороший мастер примет это с пониманием.
Пятница, 3-е марта 2023 года, согласно Лунному календарю, является самым неудачным днем для стрижки волос. В этот день даже ногти не следует обрезать (потерпите сутки). Волосы в этот день весьма восприимчивы к травме. Кроме того, 3-го марта не стоит менять свой привычный имидж, чтобы не привлечь неприятности (народная примета).
Стрижка в нейтральные дни Лунного мартовского календаря с одной стороны может принести пользу вам, но с другой — навредить волосам, вряд ли вы обрадуетесь, если они станут непослушными и безжизненными. Однако, если стрижка регулярная, то особого вреда не принесет. Такой день в марте 2023 года лишь один – это 10 число.
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