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Между Омском и Новосибирском возобновилось движение автотранспорта

Фото Между Омском и Новосибирском возобновилось движение автотранспорта
Фото Между Омском и Новосибирском возобновилось движение автотранспорта

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Участок Р-254 федеральной трассы «Сибирь» снова открыли после для проезда.

Ночью 1 марта из-за сильной метели движение на участке федеральной трассы «Сибирь» Р-254 «Иртыш» от Новосибирска до Омска было перекрыто с 947 по 1441 километр.

В 7 утра появилось сообщение ФКУ "Сибуправтодор" об улучшении погодных условий. Запрет на движение автомобилей, в том числе пассажирского транспорта был снят.

Напомним, ранее сообщалось, что «лежачие полицейские» появились на оживленных трассах «Новосибирск — Сокур» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

 

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