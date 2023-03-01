В Новосибирске стартовал прием заявок на фотоконкурс "Главный котик 2023"

Фото Сиб.фм

Жители Новосибирской области могут рассказать о своём питомце и получить годовой запас корма Catland.

На Сиб.фм стартовал конкурс фотографий «Главный котик Новосибирска – 2023». Главный приз — годовой запас корма CATLAND от ЗАО«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Чтобы принять участие, нужно перейти на страницу конкурса, опубликовать фотографию питомца и рассказать о нём. Здесь же опубликованы правила розыгрыша.

Каждый день можно выбирать понравившегося питомца, и по результатам недели будет определен один финалист. Конкурс продлится 13 недель, до 30 июня.

С 1 марта по 24 мая читатели Сиб.фм смогут выбирать победителя еженедельных фотосостязаний, оставляя лайки под фото котиков. А затем финалисты сойдутся в битве милых фотографий за главный приз — запас корма Catland на год. Финальный этап пройдет с 25 мая по 30 июня.

Также победители промежуточных этапов получат сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнера «Смартек».

Так, фотоконкурс «Главный котик-2022» набрал несколько сотен участников, а его победителем стал обаятельный кот Тимоша, который дружит с немецкой овчаркой.