В Новосибирске стартовал прием заявок на фотоконкурс "Главный котик 2023"

Фото Сиб.фм
Жители Новосибирской области могут рассказать о своём питомце и получить годовой запас корма Catland.
На Сиб.фм стартовал конкурс фотографий «Главный котик Новосибирска – 2023». Главный приз — годовой запас корма CATLAND от ЗАО«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.
Чтобы принять участие, нужно перейти на страницу конкурса, опубликовать фотографию питомца и рассказать о нём. Здесь же опубликованы правила розыгрыша.
Каждый день можно выбирать понравившегося питомца, и по результатам недели будет определен один финалист. Конкурс продлится 13 недель, до 30 июня.
С 1 марта по 24 мая читатели Сиб.фм смогут выбирать победителя еженедельных фотосостязаний, оставляя лайки под фото котиков. А затем финалисты сойдутся в битве милых фотографий за главный приз — запас корма Catland на год. Финальный этап пройдет с 25 мая по 30 июня.
Также победители промежуточных этапов получат сертификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнера «Смартек».
Так, фотоконкурс «Главный котик-2022» набрал несколько сотен участников, а его победителем стал обаятельный кот Тимоша, который дружит с немецкой овчаркой.
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