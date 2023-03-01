Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание "Главного котика Новосибирска-2023»

Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание "Главного котика Новосибирска-2023»
Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание "Главного котика Новосибирска-2023»

Самые «няшные» котики Новосибирска уже собирают лайки поклонников.

Сегодня, 1 марта, в Новосибирске стартовал традиционный весенний конкурс «Главный котик Новосибирска-2023».

И сражу же вызвал ажиотаж. У нас уже почти 30 участников, и их число увеличивается с каждой минутой. Городские «мурки», породистые шотландцы, вальяжные британцы; прямоухие и вислоухие; с выразительными желтыми, зелеными и голубыми глазами; родовитые обладатели роскошной шерсти и скромные короткошерстные — все они ждут вашей оценки и своей порции «вкусняшек». Конкуренция очень высока! А значит, в этом году котикам предстоит увлекательная и напряженная борьбе за главный приз.

Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание

Начиная с сегодняшнего дня, горожане и гости города еженедельно будут выбирать самого милого пушистика, который выйдет в финал и станет счастливым обладателем одного из безопасных, комфортных в применении и экономичных наполнителей для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек или сертификата в один из зоомагазинов на выбор («Гав-Гав Маркет», интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!»).

  • Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание
  • Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание
  • Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание
  • Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание

Главного же котика сибирской столицы определит финальное голосование. Самый обаятельный мяуч получит суперприз — годовой запас корма для котов и кошечек CATLAND от главного партнера конкурса Компании «Алейскзернопродукт имени Старовойтова» и, конечно, всеобщий почет и уважение.

Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание

Если ваш котик еще не внесен в список участников, поторопитесь. Первая неделя конкурса близится к концу, а значит, и приз может достаться кому-то другому.

Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание

Чтобы включиться в борьбу за приз, нужно выложить фото котика на страницу конкурса в интернете и сопроводить ее рассказом о своем питомце.

Фото Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание

Конкурс продлится до 30 июня. Победителями промежуточных этапов станут 13 котиков. Финал конкурса будет проходить с 25 мая по 30 июня.

Напомним, в фотоконкурсе «Главный котик-2022» приняли участие несколько сотен представителей семейства домашних кошек. А победил в нем кот Тимоша, который дружит с немецкой овчаркой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

коты
Новосибирская область
фотоконкурс
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20430
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13159
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11309
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10964
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10872
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7990
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7434
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами