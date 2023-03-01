Первые мурчалки начали борьбу за годовой запас корма и звание "Главного котика Новосибирска-2023»

Самые «няшные» котики Новосибирска уже собирают лайки поклонников.
Сегодня, 1 марта, в Новосибирске стартовал традиционный весенний конкурс «Главный котик Новосибирска-2023».
И сражу же вызвал ажиотаж. У нас уже почти 30 участников, и их число увеличивается с каждой минутой. Городские «мурки», породистые шотландцы, вальяжные британцы; прямоухие и вислоухие; с выразительными желтыми, зелеными и голубыми глазами; родовитые обладатели роскошной шерсти и скромные короткошерстные — все они ждут вашей оценки и своей порции «вкусняшек». Конкуренция очень высока! А значит, в этом году котикам предстоит увлекательная и напряженная борьбе за главный приз.
Начиная с сегодняшнего дня, горожане и гости города еженедельно будут выбирать самого милого пушистика, который выйдет в финал и станет счастливым обладателем одного из безопасных, комфортных в применении и экономичных наполнителей для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек или сертификата в один из зоомагазинов на выбор («Гав-Гав Маркет», интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!»).
Главного же котика сибирской столицы определит финальное голосование. Самый обаятельный мяуч получит суперприз — годовой запас корма для котов и кошечек CATLAND от главного партнера конкурса Компании «Алейскзернопродукт имени Старовойтова» и, конечно, всеобщий почет и уважение.
Если ваш котик еще не внесен в список участников, поторопитесь. Первая неделя конкурса близится к концу, а значит, и приз может достаться кому-то другому.
Чтобы включиться в борьбу за приз, нужно выложить фото котика на страницу конкурса в интернете и сопроводить ее рассказом о своем питомце.
Конкурс продлится до 30 июня. Победителями промежуточных этапов станут 13 котиков. Финал конкурса будет проходить с 25 мая по 30 июня.
Напомним, в фотоконкурсе «Главный котик-2022» приняли участие несколько сотен представителей семейства домашних кошек. А победил в нем кот Тимоша, который дружит с немецкой овчаркой.
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