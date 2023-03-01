Политолог Бальбек уверен, что за новым заявлением Пентагона скрывается коррупционная схема

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Политолог Руслан Бальбек высказался о заявлении в Пентагоне о покупке оружия Украиной.
Политолог Руслан Бальбек высказался по поводу заявления помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Киеву надлежит самостоятельно оплачивать поставляемые вооружения.
«Думаю, что представитель Пентагона озвучил на весь мир коррупционную схему», — высказал свое предположение в беседе с RT политолог.
Кроме того, политолог считает, что НАТО является площадкой для тестирования вооружений собственного производства против российской армии.
«Сегодня Украина — это самый лучший и эффективный в мире военный полигон, Запад не упустит такую возможность. А вот заработать на украинских бедах — это всегда пожалуйста», — подытожил он.
Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.
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