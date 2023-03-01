Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Политолог Бальбек уверен, что за новым заявлением Пентагона скрывается коррупционная схема

Фото Политолог Бальбек уверен, что за новым заявлением Пентагона скрывается коррупционная схема
Фото Политолог Бальбек уверен, что за новым заявлением Пентагона скрывается коррупционная схема

Фото: Сиб.фм / Фото носит иллюстративный характер

Политолог Руслан Бальбек высказался о заявлении в Пентагоне о покупке оружия Украиной.

Политолог Руслан Бальбек высказался по поводу заявления помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Киеву надлежит самостоятельно оплачивать поставляемые вооружения.

«Думаю, что представитель Пентагона озвучил на весь мир коррупционную схему», — высказал свое предположение в беседе с RT политолог.

Кроме того, политолог считает, что НАТО является площадкой для тестирования вооружений собственного производства против российской армии.

«Сегодня Украина — это самый лучший и эффективный в мире военный полигон, Запад не упустит такую возможность. А вот заработать на украинских бедах — это всегда пожалуйста», — подытожил он.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

коррупция
политика
мнения
Украина
эксперт
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20430
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13159
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11309
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10964
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10872
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7990
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7434
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами