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Политолог Руслан Бальбек высказался о заявлении в Пентагоне о покупке оружия Украиной.

Политолог Руслан Бальбек высказался по поводу заявления помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Киеву надлежит самостоятельно оплачивать поставляемые вооружения.

«Думаю, что представитель Пентагона озвучил на весь мир коррупционную схему», — высказал свое предположение в беседе с RT политолог.

Кроме того, политолог считает, что НАТО является площадкой для тестирования вооружений собственного производства против российской армии.

«Сегодня Украина — это самый лучший и эффективный в мире военный полигон, Запад не упустит такую возможность. А вот заработать на украинских бедах — это всегда пожалуйста», — подытожил он.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.