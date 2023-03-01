Раковое лицо: эти изменения могут предупреждать о начале онкологии

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Асимметрия, припухлость и даже пигментация могут сигнализировать о начале онкологического процесса в организме, уверяют российские медики. В некоторых случаях обнаружить тревожные признаки можно самостоятельно.

Признаки рака на лицо

Самыми распространенными проявлениями злокачественных опухолей являются изменения цвета кожи, а также желтушность или наоборот излишняя бледность склер, пишет российский онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале. По его экспертному мнению, землистый цвет лица может говорить о проблемах с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике, а рак поджелудочной железы выдает излишняя желтизна лица.

Шишка шишке рознь

По многолетним наблюдениям онколога многопрофильного онкоцентра Андемира Ахова, часто россияне обращаются к докторам из-за появления липомы на лице (доброкачественная опухоль в виде «шишки», состоящей из жировых тканей). Эксперт Ахов в таком случае не рекомендует трогать, тревожить эту опухоль, особенно если она никак не проявляет себя. Но если липома внезапно изменилась в размерах, начала зудеть или побаливать, а также изменила оттенок, то лучше обратиться за медпомощью.

Самодиагностика рака

Увлекаться ею не стоит, но периодически осматривать своё лицо нужно, пояснил главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров. По его мнению, самым лучшим способом вовремя заметить неладное является пальпация. Доктор рекомендует после утренних процедур (умывание и чистка зубов) внимательно осмотреть лицо на предмет асимметрии (перекоса, смещения). Также должна насторожить излишняя припухлость (отёчность), шишки, язвочки или пигментация на лице.

После осмотра лица нужно приступить к изучению полости рта. Не бойтесь ощупывать свои дёсны и щёки изнутри. Любые уплотнения, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки являются поводом для консультации с доктором.

Как быть?

Если вас что-то встревожило, то для начала обратитесь к стоматологу. По словам доктора Комарова, зубной врач в подобных случаях проводит опрос, осмотр и пальпацию, иногда и аутофлуоресцентную стоматоскопию — оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта. В случае необходимости стоматолог оформит направление в специализированное учреждение для дальнейшего детального обследования и диагностики.