С железнодорожных путей и платформ в Новосибирской области вывезено более 1,7 млн кубометров снега с начала зимнего сезона

Фото: Густаво Зырянов

Со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области с начала осенне-зимнего периода железнодорожники вывезли более 1,7 млн кубометров снега. С ноября прошлого года снегоуборочные машины выполнили более 5,4 тыс. рейсов при уборке снега на станционных путях и перегонах. С помощью пневмоочистительных машин расчищены суммарно 23 тыс. км путей. Своевременная очистка стрелочных переводов и путей от снега позволила избежать задержек поездов.

В январе – феврале 2023 года с железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области вывезено почти 1,4 млн кубометров снега.

Напомним, для своевременной уборки снега в зимний период подготовлено более 30 единиц техники, в том числе снегоуборочные и пневмоочистительные машины, плужные снегоочистители и струг-снегоочистители.

Для расчистки стрелочных переводов созданы оперативные бригады, организовано их круглосуточное дежурство. Каждый работник обеспечен утепленной спецодеждой и спецобувью.

Отметим, что железнодорожники ведут постоянный мониторинг погодной ситуации, и при усилении ветра или обильном снегопаде для очистки пути и платформ будут задействованы дополнительные силы и средства.