Снегопад утром 1 марта привел к 8-балльным пробкам в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый день весны в Новосибирске начался с 8-балльных пробок.

Утром 1 марта в Новосибирске образовались 8-балльные пробки. Данные об этом зарегистрировал онлайн-сервис 2ГИС.

На левом берегу затруднен въезд на проезд Энергетиков и Димитровский мост. Пробка продолжается до площади Труда, улиц Станиславского, Большой, Станционной и Ватутина. Затруднено движение по Октябрьскому мосту в направлении правого берега: улицы Котовского и Немировича-Данченко окрашены к красный и желтый цвета на карте интенсивности пробок. Из-за двух ДТП затруднено движение по Петухова, Бронному переулку и Советскому шоссе.

На правом берегу пробки из окраин сместились к центру: практически все магистральные улицы "красно-желтые" на карте пробок. Особо затруднено движение на Мочищенском шоссе в направлении к центру Новосибирска, по Богдана Хмельницкого, Учительской, Гусинобродскому шоссе, Бориса Богаткова и Большевистской.

На момент публикации в городе не менее 8 ДТП. Большая их часть мешают проезду на магистральных улицах города.