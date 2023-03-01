Мобилизованные новосибирцы получат гостинцы из дома

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1 марта председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив посетил Сузунский район, чтобы помочь семьям мобилизованных и общественным организациям, которые занимаются изготовлением необходимого для воинов снаряжения.

В районной администрации прошла встреча жён участников специальной военной операции со спикером регионального парламента Андреем Шимкивом, министром региональной политики Андреем Клюзовым и исполняющим обязанности главы Сузунского района Вячеславом Горшковым. Они обсудили, в какой помощи нуждаются семьи мобилизованных граждан сегодня. Главной просьбой стала возможность доставить на фронт посылки и письма от родных. Андрей Шимкив пообещал исполнить это желание.

«Сегодня все мы низко склоняем голову перед героизмом наших земляков. И самое малое, что можем сделать — это поддержать здесь, на местах их родных и близких. И делом, и словом. И, если для этого нужно организовать передачу посылок из дома, то сделаем обязательно», — гарантировал председатель Заксобрания НСО.

Жёны мобилизованных также отметили, что районная администрация всегда оказывает им помощь, когда это необходимо. Эту информацию подтвердил Вячеслав Горшков. По его словам, что семьи участников СВО получали и будут получать помощь — будь то заботы с детьми, хлопоты по хозяйству или же информационные, правовые и другие услуги.

Ещё одна встреча состоялась в районной организации «Всероссийского общества инвалидов». Её участники представили нижнее бельё, окопные свечи, и маскировочные шапочки для бойцов. Они добавили, что могли бы создать больше продукции, однако маленькое помещение не позволяет расширить работу.

«Таких проблем быть не должно. — отреагировал Андрей Шимкив. — Вместе с министром региональной политики Андреем Клюзовым мы обещаем рассмотреть удобный для всех вариант: ремонт в этом здании или переезд в другое. Сейчас таким искренним инициативам очень нужна поддержка, и если мы вместе с областным Правительством, с руководителями района возьмемся, найдем решение. Обещать, что новое здание в центре построим — не обещаю, но условия людям создадим!».