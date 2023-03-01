В Чите военный суд выписал военному штраф в 150 тысяч рублей за пьяный дебош

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Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего на 150 тысяч рублей за избиение знакомого во время пьянки.

Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда сообщил о решении Читинского гарнизонного военного суда выписать штраф военнослужащему в размере 150 тысяч рублей за избиение знакомого во время застолья. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает ZabNews.

Мужчина нанес своему собутыльнику несколько ударов кулаками по лицу и туловищу, а также один удар ногой по туловищу, причинив вред здоровью средней тяжести.

Напомним, в Новосибирске военный суд выписал рядовому штраф в 15 тысяч рублей за избиение сослуживца.