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В Новосибирске к 8 Марта предлагают приобрести пенисы из мыла

Фото В Новосибирске к 8 Марта предлагают приобрести пенисы из мыла
Фото В Новосибирске к 8 Марта предлагают приобрести пенисы из мыла

Фото предоставлено героиней публикации

В Новосибирской области можно купить мыло в форме мужского полового органа.

Материал предназначен для прочтения лицам старше 18 лет.

Жительницу Новосибирска по имени Ольга, которая изготавливает мыло в форме мужского достоинства, нашли корреспонденты «МК в Новосибирске».

Среди горожан такое мыло пока особой популярностью не пользуется, поэтому мыловарение для Ольги больше хобби, чем заработок.

К созданию мыла такой неординарной формы ее подтолкнули друзья. Ольге самой подарили сувенир в форме мужского члена, и она поняла, что это может быть отличная форма для моющего средства.

Ольга уверена, что мыло в форме члена может быть хорошим шуточным подарком на любой праздник. Однако использовать его новосибирская умелица советует только по назначению и сугубо для наружного применения. Тем более что мыться таким мылом, по ее словам, весьма удобно.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирский хирург Добрякова предлагает увеличивать пенис с помощью жира. Во время пластической операции используется заполнение самого члена или его головки собственным жиром человека либо готовыми филлерами.

 

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Новосибирская область
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