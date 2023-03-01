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В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года

Фото: администрации районов Новосибирской области, группа «Новосибирск скорбит» Вконтакте

Опубликованы фото погибших в феврале 2023 года участников спецоперации из Новосибирской области.

За февраль 2023 года стало известно как минимум о 29 погибших военнослужащих из Новосибирской области. МК в Новосибирске опубликовал их фотографии.

Денис Волин. 48-летний священнослужитель из Новосибирска отправился в зону СВО в ноябре 2022 года в гуманитарным грузом и решил остаться, чтобы поддерживать боевой дух военнослужащих. В январе 2023 года он помогал выносить с поля боя раненых, но сам получил смертельное ранение 23 января. Его похоронили в феврале.

Денис родился в Риге, но его семья переехала в Новосибирск, когда ему было 4 года. Когда он вырос и воцерковился в мужском монастыре, переехал в Ивановскую область и стал руководителем отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 2

Перт Деревягин. 28-летний уроженец Черепановского района заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Погиб в зоне СВО 6 января 2023 года, получив смертельное ранение на поле боя. Его похоронили в посёлке Майский 10 февраля.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 3

Евгений Котельников. 38-летний уроженец Черепановского района, ранее имел боевой опыт в Чечне и Сирии, за воинские достижения награжден медалью «За отвагу» и краповым беретом. Погиб 21 декабря 2022 года при выполнении боевого задания. Дома у него остались жена и двое детей.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 4

Роман Томилов, Куйбышевский район. Был призван в рамках частичной мобилизации 26 сентября 2022 года. Погиб 25 января. Ему было 26 лет.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 5

Максим Приголовкин, Чулым. Был осуждён за попытку сбыта наркотиков. В ноябре 2022 года был завербован ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО. Погиб в возрасте 33 лет, тело похоронили 4 февраля.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 6

Иван Юрьин и Евгений Буторин. В начале февраля похоронили сразу двух уроженцев Мошковского района Новосибирской области. 32-летний Иван Юрьин отправился на СВО в составе «Вагнер» и получил смертельное ранение в бою в Артемовске. Его похоронили в селе Белоярка рядом с могилой матери.

32-летний Евгений Буторин отправился в зону СВО после призыва в октябре 2022 года по частичной мобилизации. Погиб 6 января.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 7

Алексей Портнов, 42 года. Был призван по частичной мобилизации. Ранее имел боевой опыт в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе. На СВО выполнял обязанности замкомандира роты мотострелкового полка. Получил смертельное ранение 25 января, был похоронен в феврале в городе Обь. Получил посмертно орден Мужества. Дома у него остались жена и семилетняя дочь.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 8

Сергей Светлаков. 36-летний уроженец Краснозерского района. Ранее служил, имел боевой опыт в Чечне. На СВО отправился добровольцем в ноябре 2022 года. Погиб 5 января. Похороны прошли на его малой родине в феврале 2023 года.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 9

Алексей Девин. Командир штурмовой группы из Бердска, 36 лет. По словам брата погибшего, Алексей погиб после множественных ранений в неравном бою.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 10

Виктор Фурсов. Уроженец Здвинского района Новосибирской области. Погиб при исполнении боевого задания в ходе СВО. В администрации района отмечают, что знакомые отзываются о погибшем как о серьёзном и трудолюбивом человеке.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 11

Александр Квашнин. Погиб в возрасте 28 лет. Был завербован ЧВК «Вагнер», когда отбывал срок в колонии-поселении. В Барабинском районе у него осталась гражданская супруга и двое детей.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 12

Андрей Степанов. 39-летний житель Бердска заключил контракт с ВС РФ в октябре 2022 года и отправился в зону СВО. О подробностях гибели не сообщается. Похороны прошли 2 февраля 2023 года.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 13

Артем Ведерников. Уроженец Искитима отправился в зону СВО в ноябре 2022 года, а погиб 24 января 2023-го. О его гибели сообщили 28 февраля на сайте администрации Искитима. Информация об обстоятельствах гибели не уточняется.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 14

Иван Павлюченко. Отбывал срок наказания в колонии, заключил контракт с ЧВК «Вагнер» в октябре 2022 года. Погиб 6 декабря в возрасте 40 лет. С погибшим простились 22 февраля в селе Колыбелька Краснозерского района.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 15

Анатолий Зоркин, 38 лет. Погиб 4 февраля при выполнении боевого задания. Служил по контракту в ЧВК «Вагнер». Его похоронили 24 февраля в селе Савкино Баганского района, где его в детстве воспитывали бабушка с дедушкой.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 16

Павел Пашкевич. 30-летний уроженец Новосибирска погиб 24 января в боях под Артемовском. Его похоронили 22 февраля на Заельцовском кладбище.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 17

Сергей Корнеев. 51-летний житель Новосибирска много лет служил в ВС РФ по контракту. О нем отзывались как о серьезном и порядочном человеке. Он погиб в зоне СВО 18 февраля 2023 года. Похороны пройдут 2 марта.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 18

Евгений Хижников. 48-летний боец ЧВК «Вагнер» погиб в боях под Артемовском. ЕГо похоронили 14 февраля в селе Красная Сибирь Кочковского района.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 19

Захар Бурков. Уроженец Искитимского района погиб в зоне СВО 6 февраля. По данным администрации района, Захар был единственным капитаном первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 20

Александр Филимонов. 45-летний уроженец Каргатского района был призван по частичной мобилизации осенью 2022 года. Он служил на передовой, выполняя обязанности стрелка. Погиб 6 января, о его похоронах стало известно 1 февраля 2023 года. Дома у погибшего остались жена и двое детей.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 21

Александр Самойлов. 33-летний уроженец Убинского района был призван 27 октября 2022 года по частичной мобилизации. Он отправился в зону СВО в качестве разведчика-санитара разведывательной роты. Погиб 9 февраля под миномётным огнём около города Кременная.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 22

Андрей Сумин. 46-летний житель Бердска ушел на СВО добровольцем в октябре 2022 года. Его похоронили 20 февраля.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 23

Андрей Зенин. 32-летний уроженец Северного района погиб в зоне проведения спецоперации 24 января от смертельного ранения. Похороны прошли 4 февраля.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 24

Вячеслав Тертых. 23-летний уроженец Карасука не был призван по мобилизации из-за состояния здорьвя, и вместо этого заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В зону СВО прибыл 29 октября, погиб 13 января в боях за Артемовск.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 25

Дмитрий Шерстнёв, 43 года. Житель Карасука, помощник машиниста и слесарь, был призван по частичной мобилизации и отправился на СВО осенью 2022 года в должности стрелка мотострелкового взвода. Погиб 2 февраля. Похороны прошли 11 февраля.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 26

Петр Клименко, уроженец села Романовка Чистоозерного района Новосибирской области. Был осужден за убийство, заключил контракт с ЧВК «Вагнер». О дате и обстоятельствах гибели не сообщается. Похороны прошли в феврале 2023 года.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 27

Максима Березовский, 25 лет. Механик-водитель из Болотнинского района служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. Обстоятельства смерти не уточняются. Известно, что похоронили его 20 февраля в городе Болотное вместе с его 4-летней дочкой, которая 8 февраля скончалась после операции.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 28

Алексей Канавец. 39-летний уроженец Купинского района, был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Погиб 1 февраля 2023 года, не дожив неделю до юбилея.

Фото В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года 29

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования близким и родственникам погибших.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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