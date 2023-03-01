В Новосибирске с 1 марта действуют новые правила кругового движения

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.

Новосибирским водителям с сегодняшнего дня нужно быть особенно внимательными при проезде по круговым перекресткам. С 1 марта в России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся этого процесса. Об этом сообщает РИА «Новости».

С сегодняшнего дня при въезде на такой перекресток не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку. В прежней редакции Правил, водитель, въезжающий на такой перекресток должен был уступать дорогу абсолютно всем, кто уже на нем находится.





