Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Фото В Новосибирске с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ
Фото В Новосибирске с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Freepik.com

В Новосибирске начали действовать новые правила расчета нормативов потребления общедомовых ресурсов в многоэтажках.

В Новосибирске с 1 марта к расчету потребления общедомовых ресурсов в многоквартирных домах будут применять метод аналогов. Вступило в силу соответствующее Постановление Правительства РФ. Новый механизм расчета будет действовать по всей России до 1 марта 2029 года.

Методом аналогов будут рассчитывать потребление электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также норматив отведения сточных вод.

Для этого будут использоваться показания счетчиков в домах аналогичной конструкции в одинаковых климатических зонах. Ожидается, что это новый механизм позволит приблизить нормативы к реальному уровню потребления.

Также закон допускает расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды, исходя из мощности подключенного оборудования, расходов ресурсов и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в конце прошлого года тарифы ЖКХ выросли на 9-12%. Причем больше всего подорожали электроэнергия и теплоснабжение.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
ЖКХ
тарифы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19665
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13040
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11230
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10864
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10831
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7948
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7402
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами