В Новосибирске с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

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В Новосибирске начали действовать новые правила расчета нормативов потребления общедомовых ресурсов в многоэтажках.

В Новосибирске с 1 марта к расчету потребления общедомовых ресурсов в многоквартирных домах будут применять метод аналогов. Вступило в силу соответствующее Постановление Правительства РФ. Новый механизм расчета будет действовать по всей России до 1 марта 2029 года.

Методом аналогов будут рассчитывать потребление электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также норматив отведения сточных вод.

Для этого будут использоваться показания счетчиков в домах аналогичной конструкции в одинаковых климатических зонах. Ожидается, что это новый механизм позволит приблизить нормативы к реальному уровню потребления.

Также закон допускает расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды, исходя из мощности подключенного оборудования, расходов ресурсов и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в конце прошлого года тарифы ЖКХ выросли на 9-12%. Причем больше всего подорожали электроэнергия и теплоснабжение.