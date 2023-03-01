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В Новосибирске с 3 марта пройдут первые весенние ярмарки

Фото В Новосибирске с 3 марта пройдут первые весенние ярмарки
Фото В Новосибирске с 3 марта пройдут первые весенние ярмарки

Фото: Pixabay.com

В Калининском районе начинаются продовольственные ярмарки.

Первые весенние продовольственные ярмарки пройдут в Калининском районе. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Мероприятия запланированы на 3 и 4 марта.

«Калининцев приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки, на которых представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области. На ярмарках, организованных администрацией Калининского района, можно будет приобрести мясные деликатесы, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, дикоросы, продукцию пчеловодства», — рассказали в мэрии.

Торговая площадка перед ДК им. Горького на ул. Богдана Хмельницкого, 40 будет открыта 3 марта с 9:00 до 17:00. На следующий день ярмарка заработает в Пашино на улице Лейтенанта Амосова, 64 с 10:00 до 18:00.

Напомним, ранее в Новосибирске утвердили график работы ярмарок в праздничные дни.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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