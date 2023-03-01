Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

недвижимость общество

В Новосибирске ЖК «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от «Брусники» признан лучшим жилым комплексом в России

Фото В Новосибирске ЖК «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от «Брусники» признан лучшим жилым комплексом в России
Фото В Новосибирске ЖК «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от «Брусники» признан лучшим жилым комплексом в России

Фото: sibakademstroy.brusnika.ru

В рамках «Российской строительной недели 2023» замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин вручили дипломы победителям в федеральных номинациях крупнейшего конкурса новостроек ТОП ЖК-2023. В их число вошли проекты сибирского застройщика «Брусника».

Организаторами конкурса выступили комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по жилищной политике, национальное объединение застройщиков жилья. Более 400 квалифицированных экспертов из 56 регионов России определили лучшие жилые комплексы в РФ, а также в каждом из регионов, где развита конкуренция в жилищном строительстве.

В Федеральных округах определили номинации для малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, в большинстве регионов проектам присваивали звания «лучшего жилого комплекса» и «доступного жилья».

Финалисты, призёры и победители ТОП ЖК-2023 определялись по 144 номинациям: 9 федеральным, 16 окружным и 119 региональным в 66 регионах. Общее количество номинантов — 1513. Это 1057 ЖК от 673 застройщиков. По результатам экспертной оценки по 144 номинациям определены победители и призеры конкурса от 293 застройщиков.

Победителями в номинациях стали:

  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ — ЖК «Квартал на Некрасова» от «Брусники»;
  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, малоэтажные дома — ЖК «Доброград» от СЗ «Доброград»;
  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, среднеэтажные дома — ЖК «Дивный сад» от ГК «Железно»;
  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, многоэтажные дома — ЖК «Znak Город Будущего» от ГК «Железно»;
  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, дома повышенной этажности — ЖК «Атмосфера» от ДК «Прогресс»;
  • лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, высотные дома — ЖК «Символ» от «Донстроя»;
  • лучший проект в РФ, масштабная застройка свободных территорий — ЖК «Мегаполис-Парк» от ГК «Мегаполис»;
  • лучший проект в РФ, редевелопмент территории жилой застройки — ЖК «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от «Брусники»;
  • лучший проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки — ЖК «Проспект Мира. Компаунд» от ДК «Первостроитель».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13867
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11522
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
9990
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8597
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8031
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7727
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6650
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона