В Новосибирске ЖК «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от «Брусники» признан лучшим жилым комплексом в России

Фото: sibakademstroy.brusnika.ru

В рамках «Российской строительной недели 2023» замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин вручили дипломы победителям в федеральных номинациях крупнейшего конкурса новостроек ТОП ЖК-2023. В их число вошли проекты сибирского застройщика «Брусника».

Организаторами конкурса выступили комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по жилищной политике, национальное объединение застройщиков жилья. Более 400 квалифицированных экспертов из 56 регионов России определили лучшие жилые комплексы в РФ, а также в каждом из регионов, где развита конкуренция в жилищном строительстве.

В Федеральных округах определили номинации для малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, в большинстве регионов проектам присваивали звания «лучшего жилого комплекса» и «доступного жилья».

Финалисты, призёры и победители ТОП ЖК-2023 определялись по 144 номинациям: 9 федеральным, 16 окружным и 119 региональным в 66 регионах. Общее количество номинантов — 1513. Это 1057 ЖК от 673 застройщиков. По результатам экспертной оценки по 144 номинациям определены победители и призеры конкурса от 293 застройщиков.

Победителями в номинациях стали: