В Новосибирской области устранили аварию, лишившую водоснабжения жителей 46 домов

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В Бердске жители нескольких десятков домов трое суток сидели без воды.

В Бердске Новосибирской области на протяжении трех дней коммунальщики не могли устранить аварию на водопроводе на улице Лунная, которая лишила горячего и холодного водоснабжения жителей 21 многоквартирного и 25 частных домов.

Подвоз воды жителям этих домов также не был организован должным образом, поскольку в городе оказалась всего одна автоцистерна пригодная для доставки питьевой воды. Местные жители были в отчаянии и обратились с жалобами в приемную губернатора Новосибирской области, Следком и ОНФ.

Первый порыв был зафиксирован еще 26 февраля. На его устранение коммунальщикам и сотрудникам МЧС потребовалось больше суток. Однако, как только воду дали, обнаружилась еще одна брешь, уже на улице Рогачева. В итоге справиться с авариями удалось только к 4 часам утра 1 марта. Аварийно-восстановительные работы на водопроводе вели сотрудники МУП КБУ, УЖКХ «Ложок». Всего для ликвидации порыва задействовали 19 человек и 7 единиц техники.

Дело сильно осложнило то, что экскаватор аварийной службы провалился в яму, образовавшуюся в месте выхода воды.

Прокуратура Бердска провела проверку по факту нарушения режима подачи воды и оказания коммунальных услуг и вынесла руководителю МУП КБУ представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ.