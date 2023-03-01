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В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе
Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе

Фото: мэрия Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска начался капитальный ремонт школы № 146, которая открылась в 1955 году. По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя также подготовлена заявка на ремонт двадцать одной школы: документ направлен на рассмотрение в федеральный центр.

На выездном совещании глава города отметил, что национальные проекты подразумевали строительство новых школ, но не предусматривали капитальный ремонт действующих. Кроме того, проблемы старых школ в микрорайонах со сложившейся застройкой практически не решались.

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе 2

«С 2022 года в рамках новой федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений у нас есть возможность приводить в порядок городские школы. К капитальному ремонту школы № 146 в рамках федеральной программы мы приступили в 2023 году. За время эксплуатации школа обветшала: ремонт необходим, чтобы создать современные и безопасные условия для обучения детей», — рассказал Анатолий Локоть.

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе 3

Ремонт в школе невозможно совмещать с учебным процессом, поэтому более 500 учеников продолжают ходить на занятия в соседнюю школу №145. По поручению мэра между двумя школами (от ул. Аксёнова до ул. Звёздной) обустроили пешеходную 900-метровую дорогу с освещением.

Капремонт школы №146 будет длиться один год — на него выделят 108 млн рублей. Основная часть этих денег — федеральные средства, однако предусмотрено и софинансирование областного и городского бюджетов.

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе 4

Подрядчик ООО «Союз» уже завершает демонтаж полов, электрооборудования, разборку деревянного перекрытия между первым и вторым этажами первого корпуса. Через месяц строители приступят к внутренним отделочным работам и установят новые оконные блоки.

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе 5

Анатолий Локоть поручил завершить капитальный ремонт основных корпусов школы к 1 сентября 2023 года, чтобы с началом учебного года развернуть образовательный процесс в обновлённом здании.

Как подчеркнул глава Новосибирска, в этом году в рамках федеральной программы ремонтируется одна городская школа. Новосибирск совместно с областью подали заявку на участие в программе 2024 года.

Фото В Первомайском районе к 1 сентября планируют завершить капремонт школы по федеральной программе 6

«По результатам мониторинга состояния городских школ было выявлено 21 образовательное учреждение, нуждающееся в ремонте. Это старые постройки, некоторые довоенного времени, конечно, их нужно приводить в нормативное состояние. Поэтому мы подали заявку на включение этих школ в федеральную программу, заявка принята и рассматривается на федеральном уровне», — резюмировал мэр города.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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