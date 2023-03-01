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В СПИД-центре Новосибирска заявили о феминизации эпидемии ВИЧ

Фото В СПИД-центре Новосибирска заявили о феминизации эпидемии ВИЧ
Фото В СПИД-центре Новосибирска заявили о феминизации эпидемии ВИЧ

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области на учете в СПИД-центре состоит 12500 женщин.

Руководитель службы СПИД-центр в Новосибирске Дмитрий Капустин заявил о росте количества женщин с ВИЧ. При этом большинство заболевших – детородного возраста.

"Происходит, к сожалению, феминизация эпидемии ВИЧ. Мы понимаем, что основное число женщин детородного возраста", — сказал рассказал Капустин 1 марта на пресс-конференции в РЦ "Остров".

По его словам, за 10 лет в Новосибирске ощутимо изменился способ передачи ВИЧ-инфекции. Ранее уязвимой группой считались мужчины с наркозависимостью. Однако с 2018 года основным путем заражения стал половой контакт, а уязвимой группой стали женщины.

Капустин отметил, что часть женщин не принимают терапию и не посещают врачей.

"Если они не принимают терапию, то у них появляется риск получить воспалительные заболевания, заболевания органов таза, риск бесплодия и другие осложнения", — отметил врач.

Помимо этого, как пояснил инфекционист, если женщина будет принимать терапию во время беременности и будет наблюдаться у специалистов, то шанс передать инфекцию ребенку практически равен нулю.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области проживает 47 тысяч человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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