Вечная память: в новосибирской школе установили мемориал выпускнику, погибшему в ходе СВО

Фото: Светлана Малахова

Дмитрий Евшуник учился в Первомайском районе Новосибирска, он был профессиональным военным. Летом 2022 года его жизнь трагически оборвалась.

28 февраля в школе №141, что в Первомайском районе Новосибирска, раздаётся звонок с урока. В коридор выбегают ученики. Кто-то торопится доделать домашнее задание, облокотившись на подоконник, кто-то устало падает на скамейку, кто-то общается с одноклассниками.

На лестнице гостей встречают мальчики в военных беретах. Стоят ровно, не двигаются. На втором этаже в коридоре расставлены стулья, справа в углу стоит флагшток, слева — доска почёта. Взгляд падает в центр, на экран телевизора. На нём надпись: «Открытие мемориальной доски выпускнику школы Евшуник Дмитрию, погибшему 25 июня 2022 года в ЛНР».

Дмитрий Евшуник учился в этой школе до 9-ого класса. Затем поступил в железнодорожный техникум. Позже проходил службу по призыву. Сибиряк решил связать свою жизнь с профессией военнослужащего. В 2007 году он поступил в высшее военно-командное училище Новосибирска. Спустя три года оказался в рядах 24-ой бригады специального назначения Главного разведывательного управления. На службе Евшуника охарактеризовали как целеустремлённого, честного и порядочного человека. По словам коллег, он обладал особым чувством ответственности. Со всем вниманием и серьёзностью относился к исполнению гражданского долга.

Учитель начальных классов Людмила Юрьевна Ушакова вспоминает:

«Мы играли спектакль "12 месяцев". У Дмитрия была роль солдата. Такой маленький, хороший, уверенный мальчишка. Не могла и подумать, что в будущем он станет отважным и смелым мужчиной. Героем своей страны!».

В школе непривычно тихо. Слышатся только редкие всхлипы и покашливания. Выступления не сопровождают аплодисменты. Женщины утирают слёзы белыми носовыми платками, мужчины – рукой. Даже совсем юные ученики и ученицы смотрят сосредоточенно. И задают немой вопрос: как же так бывает?

Очень сложно подобрать слова. Но выступающие выходят на импровизированную сцену. Голоса заметно дрожат, речи путаются.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска от 42-ого избирательного округа Первомайского района Павел Горшков подытоживает:

«К сожалению, я не был знаком с Дмитрием лично. Но мы все будем помнить о нём долгие годы. Именно в школьном возрасте начинает проявляться характер. И учителя замечали в нём честность, доброту, искренность, упорство. Нам, жителям Первомайского района, остаётся только гордиться нашим земляком. И вечно помнить».

Мемориал памяти объявляется открытым. Выстраивается очередь возложить цветы. Младшие школьники в форме аккуратно держат красные гвоздики и осторожно проходят вперёд. Движение не прерывается: один поток пришедших сменяет другой. У мемориальной доски стоит в военной форме сын погибшего. Его осанка ровная, взгляд направлен прямо. Но в глазах – ещё невыплаканные слёзы. Сегодня никто не мог сдержать эмоций. Да и нужно ли это?