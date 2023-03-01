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общество

За 2022 год в Новосибирской области 462 человека погибли от наркотического отравления

Фото За 2022 год в Новосибирской области 462 человека погибли от наркотического отравления
Фото За 2022 год в Новосибирской области 462 человека погибли от наркотического отравления

Фото: Freepik.com

Главврач Новосибирского областного наркодиспансера Кормилина рассказала о наркологической ситуации в регионе.

В Новосибирской области за 2022 год получили наркотическое отравление более 840 человек, из них 462 случая стали летальными. Об этом рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный психиатр-нарколог регионального Министерства здравоохранения Ольга Кормилина на пресс-конференции ТАСС 1 марта.

Общее число потребителей наркотических веществ в регионе составило 5282 человека за 2022 год. По сравнению с 2021 годом это выше на 1,4%, но по сравнению с 2020 годом такое значение на 3,3% ниже.

Из всех выявленных наркопотребителей 4285 человек имеют диагноз «Наркомания» — это также выше на 3,5% по сравнению с 2021 годом. Из них в Новосибирске проживают 1940 человек (+12%), в районах области — 2345 (-3%).

Среди потребителей наркотиков доля мужчин — более 88%, женщин — около 11%.Также в 99% случаев пациенты с расстройствами наркологического свойства являются трудоспособными.

За год в регионе выявили 622 человека, употребляющих наркотики, из них несовершеннолетних — 59 человек. Это на 18% больше, чем в 2021 году.

В последние 2 года в регионе увеличилось число наркотических отравлений на 60%, но в 2022 году динамика изменилась: отравлений стало меньше, и также уменьшилась их летальность. Так, за год получил отравление 841 человек, из них 462 случая — летальные. Средний возраст — 35-40 лет, и в подавляющем большинстве случаев отравление происходит вне дома или вне стационара.

«Синтетические наркотики, в том числе опийной группы, имеют высокий потенциал летальности. Смерть наступает на пятой-седьмой минуте. Скорая помощь к этому времени доехать не может. Наркотик настолько быстро действует на важные центры в организме человека, что приводит к такому большому количеству летальных исходов», — сообщила Ольга Кормилина.

В числе причин роста наркотической зависимости специалист отмечает пандемию. В период социальной изоляции у населения выросла тревожность, и из-за стремления «нормализовать» своё состояние начинается злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.

«В основном отравления случались у людей, которые ранее пробовали наркотики, чем у тех, кто это делал впервые в жизни. Это говорит о том, что среди больных наркоманией тревожно-депрессивные расстройства также усилились».

Ранее Сиб.фм сообщал, что электронные сигареты в разы быстрее вызывают зависимость, чем табак.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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