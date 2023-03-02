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общество

100 лет Новосибирскому областному суду: Всероссийская конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства»

Фото 100 лет Новосибирскому областному суду: Всероссийская конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства»
Фото 100 лет Новосибирскому областному суду: Всероссийская конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства»

Фото: управление Судебного департамента НСО

2 и 3 марта в Новосибирске на двух площадках проходит Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция с международным участием «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства»

Мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Новосибирского областного суда, собрало более 200 участников: судьи Верховного Суда РФ, руководители судов и судьи, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, ученые-правоведы ведущих юридических вузов городов Москвы и Санкт-Петербурга, Сибири, Урала и Дальнего Востока и зарубежные специалисты из Казахстана и Кыргызстана,. Организаторами его выступили Новосибирский областной суд, Правительство Новосибирской области и один из крупнейших вузов региона – Сибирский институт управления РАНХиГС.

Фото 100 лет Новосибирскому областному суду: Всероссийская конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства» 2

Пленарное заседание прошло в большом зале Правительства области, а затем началась работа по секциям. Конференция проводится как в очном формате, так и посредством использования видеоконцеренц-связи. География онлайн подключений выступающих и участников конференции достаточно представительная – Москва, Сант-Петербург, Екатеринбург, Пятигорск, Омск, Томск, Казань, Орск, Курск, Красноярск, Иркутск, Ханты-Мансийск, Чита.

Научная площадка дала возможность в живой дискуссии обсудить проблемные вопросы новелл современного российского и международного законодательства. Участие в конференции всех ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной – представило гармоничный синтез теоретических взглядов и мнений и суждений практиков по правовым вопросам. На четырех научных секциях обсуждается широкий круг актуальных тем: совершенствование процесса и использование инновационных технологий в судопроизводстве, как работа кассационных и апелляционных судов повлияла на доверие общества к судебной системе, реформа конституционного, административного правосудия на современном этапе, судебная защита прав человека личности и государства, независимость судей, поведение судей в социальных сетях, роль органов судейского сообщества в обеспечении независимости судей, уважение к суду, проблемы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, цифровизация правосудия и использование инновационных цифровых технологий в работе судов как инструмент доступа граждан к правосудию, реализации защиты прав потребителей в интернет магазинах и маркетплейсах и др.

Фото 100 лет Новосибирскому областному суду: Всероссийская конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства» 3

Открывая конференцию, председатель Новосибирского областного суда Л.В. Симанчева поприветствовала участников и сказала, что «...слияние науки и практики позволяет нам определиться, как будет развиваться и применяться законодательство, что в конечном итоге направлено на защиту законных прав и интересов граждан». Судья Верховного Суда РФ, Заслуженный юрист России Г.Н. Истомина подчеркнула: «Суды являются проводниками установленных норм и правил, и для того чтобы принять верное решение, судья должен обладать высоким уровнем теоретической подготовки. Такие формы взаимодействия судей и ученых способствуют совершенствованию работы судебной системы».

В современных реалиях изменение законодательства идет постоянно, это диктует само общество. Право отличается динамичностью. Судебная система тоже постоянно меняется, в последние годы она сделала очень много по формированию правового сознания граждан, занимая при этом активную позицию с использованием всех современных технологий. Право всегда было, есть и будет регулятором общественных отношений. О том, каким оно будет в дальнейшем с учетом нынешних реалий и тенденций, происходящих в мире, и обсуждают участники конференции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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