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Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину

Фото Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину
Фото Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину

Pixabay.com

Любой стилист и колорист, не задумываюсь скажут, что черный, бордо и оливковый — самые «старящие» цвета. С осторожностью их стоит использовать в одежде и особенно при выборе оттенка для волос.

Плюс 10 лет

Такой «плюс» не желателен даже для молодых леди, хотя «прилипнуть» он может легко и просто даже к юным и трепетным созданиям. Стоит всего лишь надеть оливковую кофточку, выкрасить волосы в бордо и, вуаля – перед нами пожилая дама 45 +. К этой же категории «старящих» оттенков стилисты относят, в первую очередь, яркие и насыщенные тона:

· ярко-розовый,

· салатовый,

· насыщенно-фиолетовый.

Фото Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину 2

Запомните первое стилистическое правило — яркие расцветки вульгарно смотрятся на зрелой женщине. Но если вы не в силах отказаться от перечисленных тонов в одежде, то замените их на красный, лиловый и нежно-розовый. Разницу увидите сразу, уверяют эксперты дзен-канала «ДАМсовет».

Самые неудачные цвета для леди

1. Коричневый: стилисты называют его депрессивным цветом тоски и уныния. И это касается не только одежды, но и волос. Крайне осторожно подходите к окрашиванию шевелюры в коричневые «старящие» оттенки. Однако, слегка сместившись в сторону более светлого оттенка одежды «кофе с молоком» и медового цвета волос, вы помолодеете на глазах окружающих и будете выглядеть не просто стильно, но и аристократично.

2. Серый: достижения 40-летнего возраста – не повод перелезать в серую одежду. Этот цвет моментально делает любую женщину блеклой и бесцветной, особенно если венчает её очаровательную голову.

Фото Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину 3

Однако, для поклонниц серого цвета есть хорошие новости – если разбавить базовый серый гардероб оттенками поярче, а цвет волос увести от сероватой седины в натуральный блонд, ваш образ заиграет новыми свежими гранями вашей красоты.

3. Болотный и оливковый цвета, особенно если они расположены у лица, визуально выделяют каждую, даже самую мелкую морщинку. Кожа приобретает болезненный вид. Стилисты предлагают заменить эти оттенки на мятный или светло-зелёный и почувствовать разницу.

Фото Бесплатное омоложение: стилист рассказала, какие цвет одежды и волос старят любую женщину 4

4. К оттенкам бордо накрепко прилип ярлык благородного цвета. Спорить с этим утверждением бесполезно. Лучше потратить силы на разбавление базового бардового цвета оттенками серого, бежевого и белого.

Тоже касается и цвета волос. Ещё 10 лет назад улицы российских городов были заполнены бардовыми женскими головами. Бум бордо, слава стилистам, прошёл, но отголоски остались. Многие леди по привычке красят свои волосы в этот цвет, визуально прибавляя себе возраст. Но стоит сделать выбор в сторону натуральных светло-шоколадных оттенков, как молодость вновь вернется в ваш образ, заверяют российские колористы.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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