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Банки фиксируют рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса

Фото Банки фиксируют рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса
Фото Банки фиксируют рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса

Фото: pixabay.com

По итогам 2022 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 1,97 трлн рублей, увеличившись на 21,4% − рекордно за последние 5 лет, сообщила пресс-служба банка. Драйверами роста выступили проектное финансирование, оборотное кредитование и госпрограммы поддержки.

В 2022 году банк зафиксировал рост спроса на оборотное кредитование, которое помогло предприятиям СМБ поддержать финансовую устойчивость и расширить бизнес. Объем кредитов на пополнение оборотных средств клиентов вырос на 20,4%. Спрос на инвестиционное кредитование восстановился к началу второго полугодия, в целом по году портфель инвесткредитов увеличился на 11,5%.

В прошлом году банк также заключил свыше 240 кредитных соглашений с застройщиками – представителями СМБ на финансирование жилищных проектов с эскроу на сумму порядка 400 млрд рублей. В результате портфель кредитов по этому направлению увеличился более, чем в 2,2 раза. Предоставленные средства направлены на возведение 9 млн кв. м жилья в более чем 50 регионах России.

В рамках господдержки клиентов СМБ заключено более 4,5 тыс. соглашений на сумму около 680 млрд рублей. Объем кредитного портфеля с господдержкой увеличился на 16%. С учетом вновь запущенных в 2022 году государственных программ сегодня банк предлагает клиентам более 30 инструментов господдержки.

Документарный портфель клиентов СМБ вырос на 30%. Рекордный прирост портфеля обусловлен высокой востребованностью гарантийных операций у бизнеса в период неопределенности и перестройки логистики, а также цифровизацией документарной линейки банка.

«Во многом благодаря поддержке крупнейших банков по итогам 2022 года удалось сохранить работу среднего и малого бизнеса, продолжить реализацию проектов в области развития импортозамещающих производств, выстраивания логистических цепочек, выхода на новые рынки. В 2022 году в качестве партнеров нас выбрали более 130 тыс. предпринимателей, в результате чего активная клиентская база СМБ достигла рекордных результатов и превысила 1 млн предпринимателей и компаний. В дальнейшем мы намерены наращивать свои позиции за счет постоянного развития продуктовой линейки, качественного цифрового сервиса и участия в стратегических мерах поддержки бизнеса», − комментирует Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка.

Для оформления кредитных продуктов клиенты СМБ все активнее используют онлайн-сервисы банка, что позволяет им с комфортом решать финансовые задачи. В 2022 году выдачи онлайн-кредитов удвоились по сравнению с предыдущим годом. Дистанционно кредиты для бизнеса оформили 11 тыс. клиентов.

По итогам 2022 года ВТБ обслуживает более 1 млн активных клиентов среднего и малого бизнеса. Клиентская база банка в этом сегменте выросла в два раза в ходе реализации четырехлетней стратегии, рост за 2022 год составил 15%. Свыше 50% клиентов СМБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 40% − ООО, остальные используют другие организационно-правовые формы.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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