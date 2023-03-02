Депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

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В частности, депутат Павел Крупник предложил отказаться от практики «засад».

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с инициативой изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах, пишет RT.

По словам парламентария, к нему часто поступают жалобы от автовладельцев на строгость и нелогичность размещения таких систем контроля. Водители считают, что большинство камер устанавливаются как «ловушки» ради неизбежного штрафа, а не ради безопасности, отметил он.

По мнению Крупника, это может создать опасную ситуацию на дороге, поэтому правила нужно немного смягчить.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, депутат предложил отказаться от размещения камер контроля скорости на полосах для обгона и участках дорог повышенной аварийности. А операторы должны обозначать свое присутствие специальным сине-красным маячком и отказаться от практики «засад», подытожил он.

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