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общество

Депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Фото Депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
Фото Депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Freepik, authors: Anton Skripachev

В частности, депутат Павел Крупник предложил отказаться от практики «засад».

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с инициативой изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах, пишет RT.

По словам парламентария, к нему часто поступают жалобы от автовладельцев на строгость и нелогичность размещения таких систем контроля. Водители считают, что большинство камер устанавливаются как «ловушки» ради неизбежного штрафа, а не ради безопасности, отметил он.

По мнению Крупника, это может создать опасную ситуацию на дороге, поэтому правила нужно немного смягчить.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, депутат предложил отказаться от размещения камер контроля скорости на полосах для обгона и участках дорог повышенной аварийности. А операторы должны обозначать свое присутствие специальным сине-красным маячком и отказаться от практики «засад», подытожил он.

Напомним, четыре системы фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске за 100 млн.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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