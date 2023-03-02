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Респектабельный и благородный клубный дом в центре Новосибирска

Фото Респектабельный и благородный клубный дом в центре Новосибирска
Фото Респектабельный и благородный клубный дом в центре Новосибирска

Фото: ГК «Расцветай»

В 2023 году Новосибирск ожидает одна из самых ярких премьер в категории проектов бизнес-класса: на улице Чаплыгина сдается клубный дом ALMOND от ГК «Расцветай».

Современный дом в тихом центре для Новосибирска редкость. Основная масса предложений в сердце города – квартиры в старом фонде. Найти дом, где бы сочетались современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре – практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Фото Респектабельный и благородный клубный дом в центре Новосибирска 2

Дом расположен вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» – элитная локация в центре города. Все рядом – деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, первая поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура – особо важный параметр для требовательных родителей. Если в близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения – есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет лучше раскрыть свой потенциал.

В доме всего 87 квартир – это приватность и высокий уровень безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м дарят квартирам ощущение простора.

Фото Респектабельный и благородный клубный дом в центре Новосибирска 3

Внутренняя обстановка в подъездных холлах – транслирует роскошь во всех деталях – пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби создают атмосферу эксклюзива и респектабельности.

Эстетика подъездных холлов дома – сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня, как в респектабельных отелях.

Жильцы дома имеют возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Застройщик: ООО «СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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