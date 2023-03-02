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Экс-главу сельсовета Новосибирской области приговорили за махинации с муниципальным жильём

Фото Экс-главу сельсовета Новосибирской области приговорили за махинации с муниципальным жильём
Фото Экс-главу сельсовета Новосибирской области приговорили за махинации с муниципальным жильём

Коллаж Сиб.фм: фото из архива

В Искитимском районном суде вынесли приговор бывшему главе Тальменского сельсовета Новосибирской области: за превышение должностных полномочий Сергей Матвеев оштрафован на 200 000 рублей.

В основу обвинения бывшего главы Тальменского сельсовета Сергея Матвеева легли события пятилетней давности. Распоряжаясь заключением договоров социального найма, руководитель администрации поселил в жилом помещении знакомого, который не признавался нуждающимся.

«Глава Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области заключил договор социального найма с гражданином, не признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий и не внесенным в очередь нуждающихся в жилых помещениях граждан, а так же не имеющим в соответствии со статьями 49, 69, 83 Жилищного кодекса РФ права на заключение договора социального найма жилого помещения», — говорится в сообщении Искитимского районного суда.

В итоге Сергей Матвеев не только лишился должности главы сельсовета, но и был обвинён по двум статьям УК РФ – по части 2 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» и части 3 стать 160 «Присвоение или растрата». Грозило чиновнику до семи лет лишения свободы.

Сегодня, 2 марта, в Искитимском районном суде огласили приговор: Сергей Матвеев отделался штрафом в размере 200 000 рублей.

Кстати, абсолютно на аналогичной схеме в прошлом году попался глава Доволенского сельсовета Максим Дементьев: по его уголовному делу муниципальному бюджету был причинён ущерб в размере 801 тыс. 173 руб. 88 копеек. Но судят его по одной статье УК РФ – «Превышение полномочий».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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