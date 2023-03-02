Эксперт назвал дату максимального снижения цен на овощи

Freepik, authors: elenaleonova

Эксперт Алексей Плугов заявил, что цена на огурцы начнет падать уже в марте.

Стоимость огурцов снизится на 15% в марте и еще на 30% — в апреле. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, помидоры будут дешеветь не так стремительно, однако к концу весны цены на них тоже немного просядут.

«Огурцы однозначно будут дешеветь на фоне расширения производства. Цены на помидоры на достаточно высоких отметках продержатся дольше, но во второй половине мая ценник на помидоры снизится на 15%», — поделился прогнозом специалист.

Как отмечает Плугов, кабачки, баклажаны и перец, объемы производства которых в России весной невелики, могут потерять до 25% своей стоимости за счет расширения предложения импорта.

«Яйца в мае подешевеют на 15%. Традиционно во второй половине весны снижаются и цены на молоко — в среднем на 8–10%», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске экономист спрогнозировал рост цен на продукты и лекарства до 30% в 2023 году.