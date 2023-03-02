Евгений Малоховский из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Администрация Здвинского района

Еще один военнослужащий из Новосибирской области, погибший на Украине в ходе спецоперации, награжден Орденом Мужества посмертно.

Жители Новосибирской области продолжают получать "похоронки". Сегодня стало известно, что в зоне спецоперации погиб еще один наш земляк.

Евгений Малоховский из Здвинского района Новосибирской области погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации на Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте районной администрации.

Евгений родился в 1993 году в селе Верх-Каргат. Прощание с героем состоится состоится 2 марта в местном ДК с 10:30 до 14:00.

Редакция Сиб. Фм выражает соболезнования родным и близким солдата.