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Евгений Малоховский из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото Евгений Малоховский из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Фото Евгений Малоховский из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Администрация Здвинского района

Еще один военнослужащий из Новосибирской области, погибший на Украине в ходе спецоперации, награжден Орденом Мужества посмертно.

Жители Новосибирской области продолжают получать "похоронки". Сегодня стало известно, что в зоне спецоперации погиб еще один наш земляк.

Евгений Малоховский из Здвинского района Новосибирской области погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации на Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте районной администрации.

Евгений родился в 1993 году в селе Верх-Каргат. Прощание с героем состоится состоится 2 марта в местном ДК с 10:30 до 14:00.

Редакция Сиб. Фм выражает соболезнования родным и близким солдата.

 

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