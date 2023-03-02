Гарфилд показал язык, Филя надел бабочку, а Кнопочка села на шпагат: знакомимся с первыми участниками конкурса «Главный котик Новосибирска-2023»

Фото предоставлено героями публикации
Уже более 50 самых красивых котов и кошек Новосибирска стали участниками фотоконкурса Сиб.фм.
1 марта в Новосибирске начался фотоконкурс на звание самого фотогеничного кота или кошку от Сиб.фм. Голосование продлится до 31 мая, а голосовать за понравившихся питомцев можно каждый день. Но только один раз.
За 2 дня на странице конкурса появилось более 50 фотографий котов самых разных пород и расцветок.
Мейн-кун Киви выглядывает из-за дивана.
Алтайская чёрно-белая Кнопочка села на шпагат.
Хороший мальчик Тайсик гуляет на природе.
На сегодняшний день в лидеры выбился годовалый Люксик, покоривший жителей Новосибирска своими бездонными глазами. За несколько часов за него проголосовали 93 раза.
Его ближайший конкурент — мейн-кун Гарфилд, который «любит поспать, поесть и когда его тискают» — 60 лайков.
Возможно, именно ваш питомец затмит всех, кто уже представлен в конкурсе! Принимайте участие и выигрывайте годовой запас кошачьего корма Catland, а также наполнитель для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек» и сертификаты в магазины «Гав-Гав Маркет» и «Главное Хвост!».
Победителем можно стать каждую неделю!
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