Гарфилд показал язык, Филя надел бабочку, а Кнопочка села на шпагат: знакомимся с первыми участниками конкурса «Главный котик Новосибирска-2023»

Фото предоставлено героями публикации

Уже более 50 самых красивых котов и кошек Новосибирска стали участниками фотоконкурса Сиб.фм.

1 марта в Новосибирске начался фотоконкурс на звание самого фотогеничного кота или кошку от Сиб.фм. Голосование продлится до 31 мая, а голосовать за понравившихся питомцев можно каждый день. Но только один раз.

За 2 дня на странице конкурса появилось более 50 фотографий котов самых разных пород и расцветок.

Мейн-кун Киви выглядывает из-за дивана.

Алтайская чёрно-белая Кнопочка села на шпагат.

Хороший мальчик Тайсик гуляет на природе.

На сегодняшний день в лидеры выбился годовалый Люксик, покоривший жителей Новосибирска своими бездонными глазами. За несколько часов за него проголосовали 93 раза.

Его ближайший конкурент — мейн-кун Гарфилд, который «любит поспать, поесть и когда его тискают» — 60 лайков.

Возможно, именно ваш питомец затмит всех, кто уже представлен в конкурсе! Принимайте участие и выигрывайте годовой запас кошачьего корма Catland, а также наполнитель для кошачьего лотка De Murr от партнера «Смартек» и сертификаты в магазины «Гав-Гав Маркет» и «Главное Хвост!».

Победителем можно стать каждую неделю!