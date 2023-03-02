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Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен Вячеслав Невежин

Фото Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен Вячеслав Невежин
Фото Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен Вячеслав Невежин

Фото: Густаво Зырянов

Невежин Вячеслав родился в 1979 году в Новосибирске. В 2001 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».

В период с 2001 – 2019 гг. прошел трудовой путь на Западно-Сибирской железной дороге от помощника машиниста железнодорожно-строительных машин путевых ремонтно-механических мастерских станции Чулымская ЗСЖД до главного инженера дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Фото Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначен Вячеслав Невежин 2

С 2019 по 2023 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Основными задачами нового руководителя станет развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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