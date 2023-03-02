Глава РЖД Олег Белозёров встретился с коллективом Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске

Фото: ЗСЖД

Сегодня, 2 марта, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров находится с рабочим визитом на Западно-Сибирской железной дороге.

Глава компании встретился с работниками магистрали в Новосибирске. Участие в рабочем совещании приняли начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, председатель Роспрофжела Сергей Черногаев и другие.

На встрече Олег Белозёров положительно оценил итоги производственной деятельности ЗСЖД в прошлом году. По его словам, железная дорога демонстрирует достойные результаты по всем направлениям деятельности, обеспечивая надежные и безопасные перевозки. Отмечены результаты работы пассажирского комплекса – обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры, открытие новых маршрутов и направлений, успехи ЗСЖД в грузовых перевозках, контейнерных отправлениях, во внедрении технологии отправки угля в контейнерах типа OpenTop, внедрении и совершенствовании технологии перегрузки контейнеров из полувагонов на фитинговые платформы. Также он отметил лидерство магистрали в волонтерской деятельности по итогам прошлого года.

— В отдельные периоды дорога показывает уникальные, рекордные показатели. Это наглядно отражает высокий уровень профессионализма и слаженную работу всех участников перевозочного процесса, а также демонстрирует потенциал дороги, — подчеркнул глава компании.

Как отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, в прошлом году магистраль выполнила поставленные компанией задачи и намерена усилить работу в 2023 году по всем направлениям деятельности.

— Искренняя благодарность коллективу за труд и достигнутые результаты, ветеранам за заложенный производственный фундамент, правлению компании за оказанное внимание к железной дороге и нашим партнерам, органам власти за слаженную совместную работу. Уверен, что у нас впереди большие успехи и интереснейшие проекты, — отметил Александр Грицай.

В свою очередь, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков поблагодарили железнодорожников за проводимую работу и готовность выполнять ее в любых условиях.

В рамках поездки Олег Белозёров ознакомился с учебной базой Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций и Сибирского государственного университета путей сообщения и встретился с их преподавательским составом. В СГУПСе глава РЖД также осмотрел выставку научных достижений и разработок и пообщался со студентами вуза.