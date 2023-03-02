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"Грядут перемены": буддийские монахи шокировали прогнозом на 2023 год

Фото "Грядут перемены": буддийские монахи шокировали прогнозом на 2023 год
Фото "Грядут перемены": буддийские монахи шокировали прогнозом на 2023 год

Роскосмос

2023 год обещает быть мирным и спокойным, как кролик.

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев предсказал, что 2023 год будет таким же мирным и спокойным, как и его покровитель Кролик. Во всех областях жизни будут заметны тенденции к стабилизации ситуации.

Кролик, по его словам, располагает к различным соединениям: от семейного торжества до партнерских и международных объединений.

Бадмаев уверен, что успех в этом году ждет тех, кто сосредоточится на дружбе и сотрудничестве. Также особое внимание нужно уделить близким, поскольку семья — это внутренний стержень для каждого.

Напомним, буддийские монахи ранее предсказывали, что 2022 год будет непростым для России, переменчивым и неоднозначным.

Во многом так оно и случилось.

 

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