Губернатор НСО Андрей Травников предложил развивать местные авиалинии в Сибири

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Новосибирский губернатор Андрей Травников выступил на Красноярском экономическом форуме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил за развитие межрегиональных и местных авиаперевозок. С таким предложением глава сибирской столицы обратился к участикам Красноярского экономического форума 2 марта.

«Правильным является комплексное решение. Местную сеть нужно развивать вместе с межрегиональной сетью. Предлагаю представить предложения по развитию межрегиональных маршрутов в Сибири и на Дальнем Востоке с учетом развития местных линий. Любому человеку важно не только долететь до областного центра, но и попасть в конечную точку маршрута, по удобному расписанию», – отметил Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал о проведении в Новосибирске выставки для производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов и оборудования, руководителей строительных компаний, представителей оптовых и розничных торговых сетей, архитекторов, дизайнеров, компаний и самозанятых в сфере ремонта и отделки «Сибирская строительная неделя». На площади свыше 14 000 кв.м. представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений.