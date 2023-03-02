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«Лучше держаться подальше»: Шираб лама назвал главную опасность 2023 года

Фото «Лучше держаться подальше»: Шираб лама назвал главную опасность 2023 года
Фото «Лучше держаться подальше»: Шираб лама назвал главную опасность 2023 года

Страница Буддийской Сангхи России

Лама Шираб раскрыл тайные опасности, которые подстерегают женщин в 2023 году.

Дид Хамбо лама Иркутской области Шираб лама Долгоржапов предупреждает, что в этом году особенно осторожными следует быть женщинам, молодым людям и учащимся начальной школы. Их 2023 год не пощадит. Об этом сообщает издание «ИрСити».

По его словам, в год Черного водяного кролика слишком велика опасность от « хозяев воды», поэтому женщинам, например, вообще не стоит подходить к водоемам, особенно в критические дни.

Так же возрастает риск появления отеков и опухолей.

Вообще обострение проблем со здоровьем — характерная черта текущего года. Лама предупреждает о возможных нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, кожи, суставов, почек, печени.

Для России же, наоборот, этот год будет сложным, но интересным.

Лама советует не ввязываться в финансовые авантюры, рискованные проекты и избегать сомнительных сделок.

 

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