Мартовское безумие: синоптики ошарашили прогнозом погоды на весну 2023 года

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Метеорологи рекомендуют россиянам готовится к аномально снежному марту и холодной весне-2023.

Первое тепло

С ним будут большие проблемы, уверяют эксперты Росгидромета. Первое устойчивое тепло россияне ощутят не раньше, а то и позднее первой декады апреля 2023 года (сроки примерные). По их предварительным расчётам, среднесуточная температура начнёт уверенно расти в большинстве регионов нашей страны ближе к 10-тым числам второго весеннего месяца.

Мартовские качели

Это только в знаменитой песне про крылатые качели всё радужно и весело. Нынешний март, по мнению синоптиков Росгидромета, раскачает температуру воздуха, а заодно и атмосферное давление с огромной амплитудой. Подобные явления не проходят без последствий для самочувствия метеозависимых людей и для климатической обстановки в целом. Спровоцированные климатическими качелями, мощные мартовские снегопады обрушатся на большую часть территории России, охватит Центральную, Южную часть страны, а также обширную территорию Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, ночные заморозки в марте будут доходить до минус 10, местами до минус 15 градусов по Цельсию.

Предания старины глубокой

Не впервые в Россию идёт холодная и снежная весна. Такие явления повторяются с завидной периодичностью, потому для внимательных народных экспертов не являются нонсенсом, ведь многовековые приметы редко ошибаются. Проанализируем эти знания вместе:

· народная примета гласит — тёплый январь сулит холодный и снежный март;

· весна будет теплой, если в феврале выпадет много снега, а сильных морозов нет;

· оттепель в конце февраля — к долгой и теплой весне;

· в феврале нет сосулек, значит весна будет сырой и холодной;

· первая трава в феврале — это заморозки до лета;

· весна будет теплой, но с метелями, если в первой половине февраля прилетают грачи;

· последняя неделя февраля, по примете, такая же, как и март;

· раннюю весну сулит теплая погода в самом начале февраля;

· ранняя Пасха — ранняя весна.