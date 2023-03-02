Мартовское безумие: синоптики ошарашили прогнозом погоды на весну 2023 года

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Метеорологи рекомендуют россиянам готовится к аномально снежному марту и холодной весне-2023.
С ним будут большие проблемы, уверяют эксперты Росгидромета. Первое устойчивое тепло россияне ощутят не раньше, а то и позднее первой декады апреля 2023 года (сроки примерные). По их предварительным расчётам, среднесуточная температура начнёт уверенно расти в большинстве регионов нашей страны ближе к 10-тым числам второго весеннего месяца.
Это только в знаменитой песне про крылатые качели всё радужно и весело. Нынешний март, по мнению синоптиков Росгидромета, раскачает температуру воздуха, а заодно и атмосферное давление с огромной амплитудой. Подобные явления не проходят без последствий для самочувствия метеозависимых людей и для климатической обстановки в целом. Спровоцированные климатическими качелями, мощные мартовские снегопады обрушатся на большую часть территории России, охватит Центральную, Южную часть страны, а также обширную территорию Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, ночные заморозки в марте будут доходить до минус 10, местами до минус 15 градусов по Цельсию.
Не впервые в Россию идёт холодная и снежная весна. Такие явления повторяются с завидной периодичностью, потому для внимательных народных экспертов не являются нонсенсом, ведь многовековые приметы редко ошибаются. Проанализируем эти знания вместе:
· народная примета гласит — тёплый январь сулит холодный и снежный март;
· весна будет теплой, если в феврале выпадет много снега, а сильных морозов нет;
· оттепель в конце февраля — к долгой и теплой весне;
· в феврале нет сосулек, значит весна будет сырой и холодной;
· первая трава в феврале — это заморозки до лета;
· весна будет теплой, но с метелями, если в первой половине февраля прилетают грачи;
· последняя неделя февраля, по примете, такая же, как и март;
· раннюю весну сулит теплая погода в самом начале февраля;
· ранняя Пасха — ранняя весна.
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