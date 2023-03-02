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Мэр Новосибирска одобрил реализацию восьми социально значимых проектов школьников

Фото Мэр Новосибирска одобрил реализацию восьми социально значимых проектов школьников
Фото Мэр Новосибирска одобрил реализацию восьми социально значимых проектов школьников

Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с участниками II городского детского форума «Азбука больших возможностей», лидерами детских общественных организаций и школьных активов. Для реализации глава города одобрил восемь социально значимых проектов.

Встреча проходила в рамках просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом» и городского детского форума «Азбука больших возможностей». Там школьники представили 38 социально значимых проектов от всех районов и округа города Новосибирска по различным направлениям: урбанистика, экология, волонтёрство, доступная городская среда, безопасность, досуг. В ноябре прошлого года участники презентовали свои проекты. В результате восемь работ будут реализованы к 130-летию Новосибирска.

«Новосибирск — молодой город, он быстро развивается, и это одно из главных его преимуществ. Это город энергичных и предприимчивых людей. Здесь богатая культурная, общественная и политическая жизнь. Новосибирск — научный центр России, где можно получить прекрасное, как среднее, так и высшее, образование. Мне, как мэру и человеку, родившемуся и выросшему в столице Сибири, хочется, чтобы вы свое будущее связали с этим прекрасным городом. Чтобы свои знания, опыт, потенциал каждый из вас сумел реализовать именно здесь. Будущее нашего города и всей страны будет таким, каким его сделаете вы», — обратился к участникам встречи Анатолий Локоть.

Фото Мэр Новосибирска одобрил реализацию восьми социально значимых проектов школьников 2

Представители Центрального округа разработали проект «Дети – детям Центрального округа». Это многофункциональное мобильное приложение «СуперАпп» — интерактивная карта округа, где отмечены разные локации. Среди них — досуг, профориентация, экология, безопасные дороги, детские инклюзивные площадки и другие. Главная задача проекта — сплотить школьников Центрального округа и воспитать любовь к родному городу.

«Зелёный фильтр Сибири» — проект школьников Дзержинского района. Он предполагает обустройство «защитного экрана» из хвойных деревьев между территориями проживания людей, промышленными зонами и автострадами.

Учащиеся школ Кировского района предложили провести «Реформу чистоты» и убедить жителей района в необходимости сортировать бытовой мусор и выбрасывать твёрдые отходы в специальные контейнеры. Они также планируют собрать группу людей, готовых вместе участвовать в субботниках по уборке дворов района и озеленении.

Активисты Первомайского района презентовали проект по благоустройству прибрежной зоны реки Ини как первый шаг к мечте «Первомайская набережная».

Фото Мэр Новосибирска одобрил реализацию восьми социально значимых проектов школьников 3

В рамках проекта «Меняем Советский район к лучшему» школьники решили создать разновозрастное сообщество людей для содействия решению социальных проблем района.

Ещё один проект — «Благополучие Октябрьского района». Создав клуб «БОР», ребята хотят оказывать содействие в повышении уровня экологической компетентности школьников Октябрьского района в формате «дети — детям».

Участники из Ленинского района собираются создать досуговую локацию для жителей микрорайона «Затон» до конца 2023 года.

«Прошлое — будущее» — под таким названием представили свой проект учащиеся Калининского района. Они планируют создать информационное, культурно-массовое пространство Павловского сквера на территории Калининского района.

На встрече школьники обсудили с Анатолием Локтем перспективы дальнейшего проведения форума «Азбука больших возможностей» и подвели итоги своей работы.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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