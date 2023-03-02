Девушку с порезанной шеей нашли на кладбище под Новосибирском

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском на погосте обнаружили жительницу Бердска, которая порезала себе шею.

Инцидент произошел 27 февраля. 23-летняя жительница города Бердска Новосибирской области была обнаружена на местном кладбище с резаной раной в области шеи. Об этом пишет Бердск онлайн.

Изначально в местных СМИ появлялись сообщения о том, что девушка была найдена голой с раной «от уха до уха», но они не подтвердились.

По информации сотрудников силовых структур, девушка была найдена в верхней одежде, а рана на ее шее оказалась неглубокой, тяжкого вреда здоровью нет. Но девушку все равно пришлось госпитализировать.

По предварительным данным, пострадавшая могла сама себя изувечить.

Ведется проверка.