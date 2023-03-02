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общество

Не просто религия: вот что происходит с людьми после соблюдения 40 дней Великого поста

Фото Не просто религия: вот что происходит с людьми после соблюдения 40 дней Великого поста
Фото Не просто религия: вот что происходит с людьми после соблюдения 40 дней Великого поста

Pixabay.com

Российские диетологи рассказали, что при разумном соблюдении православных постов лишний вес безвозвратно уйдет, а хронические недуги отступят. Основное условие – грамотно выстроенный постный рацион.

Прогрессивные врачи России уверены, что в наше время тотального переедания и массового ожирения населения пищевые ограничения Великого поста придутся как нельзя кстати. По их обоюдному мнению, не принимать алкоголя больше месяца – тоже сплошное благо для нашей традиционно пьющей больше нормы нации.

Печень в отпуске

Самым же отдыхающим органом во время поста медики назвали несчастную, перегружаемую жиром и алкоголем печень. Ограниченность рациона овощами дает возможность клеткам печени гепатоцитам очиститься, восстановить свои силы и в итоге улучшить функцию печени, пояснил известный диетолог профессор Михаил Гинзбург. Эксперт отметил, что пост станет полезным для здоровья лишь в случае разумного к нему подхода, без фанатизма и изнурения себя голодом.

Фото Не просто религия: вот что происходит с людьми после соблюдения 40 дней Великого поста 2

Экспертное мнение

Согласно пищевой пирамиде, в основе питания в период Великого поста — зерновые продукты: гречка, пшено, чечевица, овсянка, макароны твердых сортов. Крупы содержат больше количество витаминов, которые со временем не разрушаются. Овощей и фруктов в день надо употреблять от 3 до 5 порций – 500 г (одна порция – один апельсин или одно яблоко). Можно заменять их 200 г сухофруктов, пояснила врач-диетолог Ирина Рыль.

По её словам, в рационе должно быть достаточно белка растительного происхождения: орехи, семечки, фасоль, бобы, горох, соя. Ежедневно надо съедать около 100 г орехов (около 20 штук). А чтобы не было проблем с пищеварительной системой, застоя желчи, питание должно быть дробным, уверяет эксперт: «Учитывайте, что печень и поджелудочная железа не могут терпеть голода больше, чем 3-4 часа. Лучше придерживаться пятиразового питания – небольшими порциями. Это профилактика холецистита, желчекаменной болезни. Пить чистой воды 1,5-2 литра в день, принимать хороший витаминно-минеральный комплекс».

Пост для души, а не для тела

И священнослужители, и медики рекомендуют постящимся не воспринимать пост, как диету или отказ от употребления в пищу определенных продуктов: «Пост — это больше про состояние души, способ остановиться, задуматься, что-то пересмотреть в своей жизни», пояснила нутрициолог Лидия Квашнина.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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