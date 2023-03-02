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Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска

Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска
Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска

"Инцидент Рубцовск" ВК, ГУ МЧС по Алтайскому краю, Прокуратура Рубцовского района, rubtsovsk.info

Междугородний автобус «Новосибирск-Семипалатинск» столкнулся с грузовиком на Рубцовской трассе, погибли два человека.

В Рубцовском районе Алтайского края сегодня, 2 марта, рейсовый автобус «Новосибирск-Семипалатинск» столкнулся с грузовиком, погибли два человека. Еще 5 пятеро попали в больницу с травмами. На месте аварии работали 44 сотрудника и 20 единиц техники МЧС.

Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска 2

Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска 3

Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска 4

Фото Опубликованы фото смертельного ДТП на Алтае с рейсовым автобусом из Новосибирска 5

Напомним, об аварии стало известно сегодня в 3.50 утра. Очевидцы выложили фото с места трагедии в паблике "Инцидент Рубцовск". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян контролирует проверку обстоятельств этого происшествия.

 

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